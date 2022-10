O Ρίσι Σούνακ νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας - Γιος μεταναστών από την Ινδία και δισεκατομμυριούχος -Βίντεο

Όπως μετέδωσε το Sky News, η Πένι Μόρντοντ, η μοναδική υποψήφια που είχε απομείνει για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Συντηρητικών, έπειτα και από τη χθεσινή απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον, αποσύρθηκε με τη σειρά της από την κούρσα, ανοίγοντας οριστικά στον Σούνακ τον δρόμο προς το νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Incoming prime minister Rishi Sunak has been met by applause as he arrived at Conservative Party HQ in Westminster.

«Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακή απειλή»

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας και νέος ηγέτης των Συντηρητικών, Ρίσι Σούνακ, καταχειροκροτήθηκε από τους Τόρις πριν τη σύντομη ομιλία που απηύθυνε κεκλεισμένων των θυρών, ζητώντας την ενότητα του κόμματος.

Δευσμευόμενος για νίκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο Σούνακ είπε ότι το Συντηρητικό Κόμμα αντιμετωπίζει μια «υπαρξιακή απειλή» που θα καταφέρει να ξεπεράσει, επιστρέφοντας στις βασικές αξίες όπως η δημοσιονομική πειθαρχία.

«Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικές προκλήσεις και χρειάζεται σταθερότητα και ενότητα», δήλωσε ο Ρίσι Σούνακ, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση αφότου ανακηρύχθηκε νέος ηγέτης του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος και ενόψει της ανάληψης της πρωθυπουργίας της χώρας.

Rishi Sunak has addressed the British public for the first time since being elected leader of the Conservative Party and says it is the "greatest privilege" of his life.

