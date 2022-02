Ο Αμπράμοβιτς βοηθά στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η ουκρανική πλευρά επικοινώνησε με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς για υποστήριξη στην επίτευξη ειρηνικής επίλυσης και ότι από τότε προσπαθεί να βοηθήσει. Λαμβάνοντας υπόψη τι διακυβεύεται, θα ζητούσαμε την κατανόησή σας ως προς το γιατί δεν έχουμε σχολιάσει ούτε την κατάσταση αυτή καθαυτή ούτε τη συμμετοχή του» τόνισε ο εκπρόσωπος του Ρόμαν Αμπράμοβιτς στο Press Association.

Νωρίτερα, ρεπορτάζ της Jerusalem Post ανέφερε ότι ο Αμπράμοβιτς βρίσκεται στη Λευκορωσία βοηθώντας στις διαπραγματεύσεις, ύστερα από έκκληση της Ουκρανίας.

