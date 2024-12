«Ο ρωσικός στρατός προωθήθηκε κατά 725 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Νοέμβριο στην Ουκρανία»

Ο ρωσικός στρατός προωθήθηκε κατά 725 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο ουκρανικό έδαφος τον Νοέμβριο, καταγράφοντας τα πιο σημαντικά εδαφικά κέρδη του μέσα σε έναν μήνα από τον Μάρτιο του 2022 και τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, σύμφωνα με σημερινή ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (Institute for the Study of the War -- ISW).