Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας έκανε επανεμφάνιση και μίλησε για απελευθέρωση του Ντονμπάς

«Η Ρωσία θέλει να απελευθερώσει στρατιωτικά το Ντονμπάς, καθώς η Μόσχα θεωρεί την περιοχή αυτή της Ουκρανίας ανεξάρτητη. Ο ρωσικός στρατός εκτελεί τα καθήκοντα που έχει ορίσει ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων (Βλαντίμιρ Πούτιν) για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Κατά συνέπεια, το σχέδιο απελευθέρωσης των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ τίθεται σε εφαρμογή», δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Σοϊγκού, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις που κάνει από τα τέλη Μαρτίου.

Την τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημόσια ήταν στις 11 Μαρτίου σε ένα βίντεο που πρόβαλε το Κρεμλίνο, όταν ο υπουργός Άμυνας είχε πάρει μέρος σε σύσκεψη μέσω βιντεοκλήσης zoom με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλους ανώτατους αξιωματούχους. Όμως δεν πήρε τον λόγο, ενώ για μόνο λίγα δευτερόλεπτα η κάμερα ζούμαρε το πρόσωπό του, δημιουργώντας απορίες.

A sighting of Sergei Shoigu at Putin’s security council.

The PR-mad Russian defense minister hadn’t even been mentioned in state media for nearly 2 weeks.

Peskov says Shoigu “has a lot on, there’s a special military operation and it’s not really the time for media activity.” pic.twitter.com/AmvimuNoKS