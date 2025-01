Ο «σαμάνος» του Καπιτωλίου πήρε χάρη από τον Τραμπ και πανηγυρίζει - «Πάω να αγοράσω μερικά όπλα»

Χθες, με το διάταγμα του Τραμπ, πάνω από 1.500 ανθρώποι μιλούν για δικαίωση. Και αναφέρεται σε ανθρώπους που διέπραξαν μόνο πλημμελήματα, αλλά και σε εκείνους που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς αλλά και τη μικρή ομάδα που σχεδίασε την επίθεση.

Ανάμεσά τους είναι και ο Τζέικ Τσάνλεϊ, ο «σαμάνος» που μπήκε στο Καπιτώλιο με προβιά και κέρατα στο κράνος. Μάλιστα ήταν από τους πρώτους που πανηγύρισαν.

«Μωρό μου, πήρα χάρη! Ευχαριστώ, πρόεδρε Τραμπ!», έγραψε στο X και πρόσθεσε: «Τώρα θα πάω να αγοράσω μερικά γαμ… όπλα. Αγαπώ τη χώρα, ο Θεός να την έχει καλά».

I JUST GOT THE NEWS FROM MY LAWYER...

I GOT A PARDON BABY!

THANK YOU PRESIDENT TRUMP!!!

NOW I AM GONNA BUY SOME MOTHA FU*KIN GUNS!!!

I LOVE THIS COUNTRY!!!

GOD BLESS AMERICA!!!!

J6ers are getting released & JUSTICE HAS COME...

EVERYTHING done in the dark WILL come to light! pic.twitter.com/g9pwc7v9EQ