Ο Σαρλ Μισέλ στην Οδησσό: Αναγκάστηκε να βρει καταφύγιο λόγω πυραυλικών πληγμάτων- Βίντεο

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Μισέλ και του Oυκρανού πρωθυπουργού Ντενίς Σμιγκάλ, «οι συμμετέχοντες χρειάστηκε να διακόψουν τη συνάντηση τους για να βρουν καταφύγιο καθώς πύραυλοι έπληξαν ξανά την περιοχή της Οδησσού».

European Council chief, on surprise visit to Ukraine’s Odessa, 'forced to take cover' as missiles hit city: Official https://t.co/sh723o75YE