Ο Σβαρτζενέγκερ ανέβασε νέο βίντεο για την κλωτσιά που δέχτηκε - Τι αποκάλυψε ο «Εξολοθρευτής»

Το βίντεο που δημοσίευσε ο ηθοποιός αποδεικνύει πόσο «σκληρό καρύδι» είναι. Το κλιπ δείχνει την επίθεση από μακριά. Ο Σβαρτζενέγκερ εμφανίζεται αρχικά να υπογράφει αυτόγραφα και να ποζάρει για σέλφι με τους φαν του. Ένας άνδρας μπαίνει τρέχοντας στο πλάνο και ρίχνει μια κλωτσιά στην πλάτη του 71χρονου. Στη συνέχεια πέφτει στο έδαφος, ενώ ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια στέκεται ακόμη όρθιος, κοιτάζοντάς τον έκπληκτος. Όπως φαίνεται, παρά το γεγονός ότι ο άνδρας προσγειώθηκε με τα πόδια στην πλάτη του, ο «Άρνι» απλά παραπάτησε μερικά βήματα.

Μετά την επίθεση ο Σβαρτζενέγκερ έγραψε σε δική του ανάρτηση: «Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Νόμιζα ότι με σκούντησε κάποιος από το πλήθος, πράγμα που συμβαίνει συχνά. Συνειδητοποίησα ότι ήταν κλωτσιά αργότερα, όταν είδα κι εγώ το βίντεο όπως όλοι εσείς. Απλά χαίρομαι που αυτός ο βλάκας δεν διέκοψε το Snapchat μου».

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.

By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA