Ο σεισμός στην Τουρκία «σήκωσε» κτίριο και το... πάρκαρε πάνω σε αυτοκίνητα - ΕΙΚΟΝΕΣ σοκ

Η εικόνα είναι πραγματικά σοκαριστική. H πόλη υπέστη τεράστιες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί.

Ad?yaman, Turkey. One of the most damaged by the earthquake cities.

The buildings have literally "stepped" onto the cars that were parked nearby.

Hundreds of buildings in the city became rubble.

??: TRT Haber. pic.twitter.com/RdjGhNKNms