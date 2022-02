Ο Στινγκ πούλησε τον μουσικό κατάλογό του στην Universal

Η συμφωνία περιλαμβάνει το σύνολο των σόλο έργων του Στινγκ όπως κι εκείνων όταν ήταν μέλος του ροκ συγκροτήματος The Police – μεταξύ άλλων κλασικές επιτυχίες, όπως τα "Every Breath You Take", "Roxanne", "Shape Of My Heart", "Message in a Bottle", "Fields Of Gold", "Desert Rose" και "Englishman in New York".