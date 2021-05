Ο στρατός της Κολομβίας αναπτύσσεται στην πόλη Κάλι μετά τους 13 νεκρούς σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Οι συγκρούσεις σημειώνονται έναν μήνα μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, την 28η Απριλίου, αρχικά εναντίον του νομοσχεδίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση –εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα–, με το οποίο η κυβέρνηση του δεξιού προέδρου Ιβάν Ντούκε επιδίωκε να αυξηθεί ο ΦΠΑ και να διευρυνθεί η φορολογική βάση.

Στον ένα αυτό μήνα κινητοποιήσεων, τουλάχιστον 59 νεκροί, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, έχουν καταγραφεί στην Κολομβία, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Περί τους 2.300 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί και 123 αγνοούνται. Η οργάνωση Human Rights Watch ανεβάζει τους νεκρούς σε 63.

The President of Colombia deployed the army to the city of Cali on Friday, where dozens of people have been killed in month-long anti-government protests.

The unrest is threatening to derail Colombia's fragile economic recovery. More @business: https://t.co/hQ76zR6ez3pic.twitter.com/tLJd9eK2Aj