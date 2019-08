Ο στρατός του Λιβάνου άνοιξε πυρ κατά ισραηλινών drone

Ένα δεύτερο drone επέστρεψε στον ισραηλινό εναέριο χώρο χωρίς να δεχθεί πυρά και ο λιβανέζικος στρατός πυροβόλησε ένα τρίτο που επίσης επέστρεψε έπειτα στο Ισραήλ.

Μια εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε νωρίτερα ότι «ελέγχουμε τις αναφορές».

Κάτοικοι στο νότιο Λίβανο ανέφεραν ότι αναγνωριστικά αεροσκάφη πετούσαν από το πρωί στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Video of #Lebanon Army allegedly firing at #Israel drone tonight at 7:35 pm local time.

You can hear voice of a woman in background telling kid to “come here...they’re shooting on a plane”: pic.twitter.com/ecWoUPzmU8