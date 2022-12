Ο σύμβουλος του Ερντογάν ενοχοποιεί το PKK για τα επεισόδια στο Παρίσι μετά τη δολοφονία τριών Κούρδων - ΒΙΝΤΕΟ

«Είναι το PKK στη Γαλλία», υποστήριξε ο Ιμπραήμ Καλίν αναρτώντας στο Twitter φωτογραφίες αυτοκινήτων που έχουν ανατραπεί και καεί. «Η ίδια τρομοκρατική οργάνωση την οποία υποστηρίζετε στη Συρία», πρόσθεσε ο σύμβουλος του Ερντογάν.

This is PKK in France.

The same terrorist organization you support in Syria.

The same PKK that has killed thousands of Turks, Kurds & security forces over the last 40 years.

Now they are burning the streets of Paris.

Now they are burning the streets of Paris.

Will you still remain silent?