«Ο Θεός να σε ευλογεί...»: Η επιστολή που άφησε ο Μπάιντεν στον Τραμπ

Ο Τραμπ δεν άνοιξε την επιστολή μπροστά στις κάμερες, αλλά κράτησε τον φάκελο και τον επέδειξε στους δημοσιογράφους και τους συνεργάτες του που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο.

Ωστόσο, δημοσιογράφος του Fox News φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της επιστολής.

Αναλυτικά η επιστολή του Μπάιντεν στον Τραμπ:

«Αγαπητέ Πρόεδρε Τραμπ,

Καθώς αποχωρώ από αυτό το ιερό αξίωμα, σας εύχομαι, καθώς και στην οικογένειά σας, ό,τι καλύτερο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο αμερικανικός λαός – και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο – βλέπουν σε αυτό το σπίτι μια πηγή σταθερότητας στις αναπόφευκτες καταιγίδες της ιστορίας, και η προσευχή μου είναι οι επόμενες χρονιές να είναι μια εποχή ευημερίας, ειρήνης και χάρης για το έθνος μας.

Είθε ο Θεός να σας ευλογεί και να σας καθοδηγεί, όπως έχει ευλογήσει και καθοδηγήσει την αγαπημένη μας χώρα από την ίδρυσή της.

Τζο Μπάιντεν

20 Ιανουαρίου 2025»

??We can exclusively report for the first time anywhere the contents of President Biden’s letter to President Trump

Dear President Trump,

As I take leave of this sacred office I wish you and your family all the best in the next four years. The American people - and people…