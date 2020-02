Ο Τραμπ άλλαξε γνώμη για την εναπόθεση πυρηνικών αποβλήτων στη Νεβάδα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε χθες στο Twitter: “Νεβάδα, σε ακούω στο Όρος Γιούκα και η κυβέρνησή μου θα σε ΣΕΒΑΣΤΕΙ! Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την εξέταση καινοτομικών προσεγγίσεων. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να το κάνουμε,” έγραψε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Nevada, I hear you on Yucca Mountain and my Administration will RESPECT you! Congress and previous Administrations have long failed to find lasting solutions – my Administration is committed to exploring innovative approaches – I’m confident we can get it done!