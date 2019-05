Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς στο Μεξικό για το μεταναστευτικό - Ομπραδόρ: Καταστροφική απόφαση

«Ο δασμός σταδιακά θα αυξάνεται ώσπου το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης να επιλυθεί, και τότε οι δασμοί θα καταργηθούν», έγραψε ο Τραμπ. Οι δασμοί, πρόσθεσε, α αυξηθούν κατά 5% τη 10η Ιουνίου, κατά 10% την 1η Ιουλίου, κατά 15% την 1η Αυγούστου, κατά 20% την 1η Σεπτεμβρίου και κατά 25% την 1η Οκτωβρίου αν η μεξικανική κυβέρνηση δεν λάβει μέτρα για να αναχαιτίσει τη ροή των μεταναστών και των προσφύγων.

Η κίνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται κλιμάκωση της προσπάθειάς του να αναχαιτίσει το κύμα των μεταναστών και των προσφύγων, που συνεχίζει να μεγεθύνεται παρά τις προσπάθειές του να υψωθεί τείχος στα σύνορα με το Μεξικό και τα άλλα μέτρα που λαμβάνει.

Αν η «κρίση της παράνομης μετανάστευσης» τερματιστεί «οι δασμοί θα καταργηθούν», ανέφερε ο Τραμπ, καταγγέλλοντας την «παθητική συνεργασία» του Μεξικού σε αυτή την «μαζική εισβολή» που αποτελεί «μεγάλη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των ΗΠΑ» και απαιτώντας από τις μεξικανικές αρχές να «επαναπατρίζουν» τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Ο ασκών χρέη γενικού γραμματέα της αμερικανικής προεδρίας Μικ Μαλβέινι, ερωτηθείς ποια μεξικανικά προϊόντα θα επηρεαστούν από τους δασμούς, απάντησε «όλα τους», όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η συναλλαγματική ισοτιμία του μεξικανικού νομίσματος, του πέσο, έναντι του δολαρίου υποχωρούσε σε χαμηλό τριμήνου πριν από λίγο καταγράφοντας υποχώρηση 1,85%.

