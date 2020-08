Ο Τραμπ ανακοίνωσε την χορήγηση πλάσματος ως θεραπεία για τον κορωνοϊό - Τουλάχιστον 450 θάνατοι, 31.344 κρούσματα σε 24 ώρες στις ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Στην Καλιφόρνια, ένα από τα επίκεντρα της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, καταγράφηκαν τουλάχιστον 16 θάνατοι και 3.139 κρούσματα τις προηγούμενες 24 ώρες, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε 12.153 νεκρούς επί συνόλου 668.147 μολύνσεων.

Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την κατεπείγουσα έγκριση άδειας για τη χρήση πλάσματος παραγόμενου από το αίμα ανθρώπων που έχουν αποθεραπευθεί μετά τη μόλυνσή τους από τον κορωνοϊό ως θεραπείας, παρότι πρόκειται για κάτι που συνέβαινε ήδη στη χώρα.

