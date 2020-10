Ο Τραμπ απέφυγε ξανά να καταδικάσει την QAnon - Περιθωριακή ομάδα που διασπείρει θεωρίες συνωμοσίας - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Γνωρίζει πάντως, πρόσθεσε, πως τα μέλη της ομάδας αυτής «είναι πάρα πολύ εναντίον της παιδεραστίας, την πολεμούν πολύ σκληρά», και θα χρειαστεί να «μελετήσει το θέμα».

Η QAnon, ως πρότινος εντελώς περιθωριακή ομάδα με ακροδεξιές απόψεις, αυξάνει την επιρροή της τελευταία. Ανάμεσα στις απίθανες θεωρίες που διακινεί είναι πως ο Τραμπ πολεμάει εναντίον μιας παγκόσμιας ελίτ παιδεραστών σατανιστών που ενέχονται σε κύκλωμα εμπορίας ανηλίκων.

'You're the president. You're not, like, someone's crazy uncle who can just retweet whatever' — Savannah Guthrie lays into Trump for spreading QAnon conspiracy theories pic.twitter.com/sqa0hrbU8d