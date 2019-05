Ο Τραμπ απειλεί εκ νέου το Ιράν: Θα αντιμετωπιστεί με «μεγάλη δύναμη»

Ο Τραμπ πρόσθεσε μολαταύτα απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για μια εκδήλωση στην Πενσιλβάνια πως συνεχίζει να έχει την πρόθεση να αρχίσει συνομιλίες με τους ιρανούς ηγέτες «όταν είναι έτοιμοι» για αυτές.

Παράλληλα, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που θεωρείται στενά συνδεδεμένος με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Δευτέρα ότι το Ιράν ευθύνεται για πρόσφατες εχθρικές ενέργειες στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «συντριπτική στρατιωτική αντίδραση» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ διευκρίνισε ότι ενημερώθηκε από τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον, ο οποίος εδώ και χρόνια τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης πολύ πιο σκληρής πολιτικής έναντι της Τεχεράνης.

«Είναι σαφές ότι τις τελευταίες εβδομάδες το Ιράν επιτέθηκε σε πετρελαιαγωγούς και σε πλοία άλλων χωρών και βρίσκεται πίσω από τις απειλές εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ», υποστήριξε ο Γκρέιαμ μέσω Twitter.

«Εάν οι ιρανικές απειλές εναντίον αμερικανικού προσωπικού και [αμερικανικών] συμφερόντων υλοποιηθούν, θα προχωρήσουμε σε μια συντριπτική στρατιωτική αντίδραση», πρόσθεσε.

The fault lies with the Iranians, not the United States or any other nation.

If the Iranian threats against American personnel and interests are activated we must deliver an overwhelming military response.

Stand firm Mr. President.