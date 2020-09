Ο Τραμπ απειλεί με απάντηση «χίλιες φορές πιο ισχυρή» σε οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Politico, που επικαλείται δύο αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους δεν κατονομάζει, οι υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πως η ιρανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να δολοφονήσει την πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Νότια Αφρική, την Λάνα Μαρκς, η οποία πρόσκειται στον Ντόναλντ Τραμπ.

...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!