Ο Τραμπ απέλυσε δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που κατέθεσαν εναντίον του στην έρευνα παραπομπής του

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Ο Βίντμαν, ένας Αμερικανός πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία και παρασημοφορημένος βετεράνος του πολέμου του Ιράκ οδηγήθηκε εκτός Λευκού Οίκου ως αντίποινα για την κατάθεσή του, υποστήριξε ο δικηγόρος του Ντέιβιντ Πρέσμαν. Ο Μάικλ Βολκόφ, που εκπροσώπησε τον Βίντμαν όταν κατέθεσε στην έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων για την παραπομπή Τραμπ, δήλωσε ο δίδυμος αδερφός του Βίντμαν, ο Γιεβγκένι Βίντμαν, επίσης οδηγήθηκε εκτός από Λευκού Οίκου για τους ίδιους λόγους.

Breaking: President Trump fires Gordon Sondland, the second impeachment witness to be removed from their post on Friday https://t.co/5gjiuEt37W