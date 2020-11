Ο Τραμπ απέσυρε δικηγόρο που διέσπειρε θεωρίες συνωμοσίας για την ψηφοφορία στις εκλογές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-Reuters

Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Τραμπ συμπεριλάμβανε την Πάουελ στην «αληθινά σπουδαία» ομάδα των δικηγόρων του που προσπαθεί με σωρεία προσφυγών στη δικαιοσύνη να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου, με επικεφαλής τον — άλλοτε δήμαρχο της Νέας Υόρκης — Ρούντι Τζουλιάνι.

