Ο Τραμπ αποφεύγει να δεσμευτεί ότι θα υπάρξει ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας σε περίπτωση ήττας του τον Νοέμβριο- ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-Reuters

Ο Τραμπ έχει πει επανειλημμένα ενόψει των φετινών εκλογών ότι ενδέχεται να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα στη δικαιοσύνη εάν ηττηθεί. Η προειδοποίηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς ο ένοικος του Λευκού Οίκου ετοιμάζεται να ανακοινώσει ποιο πρόσωπο προτείνει να καταλάβει άμεσα την έδρα που έμεινε κενή στο εννεαμελές Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μετά τον θάνατο της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ.

Asked if he'd "commit to making sure that there is a peaceful transferral of power after the election," win or lose, Pres. Trump replies, "Well, we're going to have to see what happens." https://t.co/JUzMGHCfwopic.twitter.com/sSxuunLr2t