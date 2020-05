Ο Τραμπ δεν βάζει μάσκα για να μην δώσει «στους δημοσιογράφους την ικανοποίηση να το δουν»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Xinhua

«Φόραγα μία προηγουμένως. Φόραγα μία εκεί πίσω. Αλλά δεν ήθελα να δώσω στους δημοσιογράφους την ικανοποίηση να το δουν», απάντησε σαρκαστικά ο αμερικανός πρόεδρος. Λίγο αργότερα, επέδειξε στους δημοσιογράφους τη μάσκα του, χωρίς να τη βάλει. «Μου αρέσει πολύ. Ειλικρινά, νομίζω είμαι πιο ωραίος με τη μάσκα», αστειεύτηκε.

President Trump visited a Ford Motor plant in Michigan amid tensions with its Democratic governor during the coronavirus pandemic and opted not to wear a protective face mask for the cameras https://t.co/iZ9cK5FL45 pic.twitter.com/krfBjJfMuC

Ο Τραμπ αψηφά συστηματικά συστάσεις των ομοσπονδιακών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) προς τους Αμερικανούς για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, ειδικά ως προς τη χρήση μάσκας και γαντιών και την αποφυγή στενών επαφών. Το έκανε και στο εργοστάσιο της Φορντ, παρότι η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει πως η πολιτική της ορίζει ότι όλοι οι επισκέπτες πρέπει να φορούν μάσκα.

Ερωτηθείς εάν ειπώθηκε στον Τραμπ πως είναι αποδεκτό να μη φορέσει μάσκα στο εργοστάσιο, ο Μπιλ Φορντ, εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, απάντησε «από εκείνον εξαρτάται».

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε αργότερα, η Φορντ διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρός της «ενεθάρρυνε» τον αρχηγό του κράτους να φορέσει μάσκα, πράγμα που ο Τραμπ έκανε αρχικά, ενόσω του παρουσιάζονταν μερικά διθέσια αυτοκίνητα GT, προτού τη βγάλει για το υπόλοιπο της επίσκεψης.

President Trump tours a Michigan factory without mask, says he "didn’t want to give the press the pleasure" of seeing him wearing one https://t.co/c1f5vWZx4ypic.twitter.com/bTDhEbqttK