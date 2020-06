Ο Τραμπ δεν θα απέκλειε μια συνάντηση με τον Μαδούρο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Ίσως (...) ο Μαδούρο θα ήθελε να συναντηθούμε. Και σπανίως εναντιώνομαι σε συναντήσεις», είπε ο Τραμπ.

Εάν πράγματι ο ένοικος του Λευκού Οίκου συναντιόταν με τον σοσιαλιστή πρόεδρο της Βενεζουέλας, θα έθετε υπό αμφισβήτηση την εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» της κυβέρνησής του με σκοπό την εκδίωξη του Μαδούρο από την εξουσία.

Πρόσθεσε πάντως πως «για την ώρα, έχω απορρίψει» το ενδεχόμενο να γίνει τέτοια συνάντηση.

