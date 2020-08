Ο Τραμπ διατείνεται ότι «έκανε» την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Ισραήλ - Επίθεση και στους Ομπάμα, Μπάιντεν - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον προηγούμενων κυβερνήσεων διότι δεν είχαν προχωρήσει στην αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στην πόλη, που είχε καταληφθεί στον πόλεμο των έξι ημερών το 1967 και προσαρτήθηκε αργότερα.

«Ποτέ δεν μετέφεραν την πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, κάνοντας έτσι την Ιερουσαλήμ την πρωτεύουσα του Ισραήλ, όπως έκανα εγώ», είπε ο Τραμπ. «Ξέρετε ποιος το εκτίμησε περισσότερο αυτό; Οι ευαγγελικοί χριστιανοί», πρόσθεσε.

Οι Παλαιστίνιοι θέλουν ο ανατολικός τομέας της Ιερουσαλήμ να γίνει η πρωτεύουσα του μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους τους. Η απόφαση του Τραμπ προκάλεσε οργή στους Παλαιστίνιους και κατακραυγή σε διεθνές επίπεδο.

“And we moved the capital of Israel to Jerusalem. That’s for the Evangelicals. You know, it’s amazing with that: the Evangelicals are more excited by that than Jewish people.” pic.twitter.com/nO8aIzuZJa