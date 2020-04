Ο Τραμπ διέκοψε τη χρηματοδότηση στον ΠΟΥ: Διέσπειρε την παραπληροφόρηση της Κίνας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Xinhua

«Ο κόσμος έλαβε πολλές ψευδείς πληροφορίες για τη μετάδοση και τη θνητότητα» της ασθένειας COVID-19, που προκαλεί ο κορωνοϊός, πρόσθεσε ο Τραμπ, καταφερόμενος επί μακρόν εναντίον αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

Κατά τον Τραμπ, ο ΠΟΥ παρέβη «το βασικό του καθήκον» και «πρέπει να λογοδοτήσει». Ο Ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε τον Οργανισμό ότι διέσπειρε την «παραπληροφόρηση» της Κίνας για την πανδημία, χειροτερεύοντας έτσι την παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας.

