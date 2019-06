Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που μπήκε στη Β. Κορέα: Είναι μεγάλη μέρα για τον κόσμο

Είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που πάτησε στο έδαφος της Βόρειας Κορέας.

Συνοδεία του ισχυρού άνδρα της Πιονγκγιάνγκ, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος έκανε μερικά βήματα στο βορειοκορεατικό έδαφος, προτού σταθεί δίπλα του στην συνοριακή γραμμή για να βγάλουν φωτογραφίες οι δημοσιογράφοι.

"Είναι μια μεγάλη ημέρα για τον κόσμο", δήλωσε. "Σηματοδοτεί ότι θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στο δυσάρεστο παρελθόν και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον", πρόσθεσε.

