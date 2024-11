Ο Τραμπ έκανε τον Μασκ υπουργό Αποτελεσματικότητας - Η ανάρτηση του μεγιστάνα για τη «δημοκρατία» και τη «γραφειοκρατία»

Οι αναρτήσεις του Μασκ

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής του στο νέο υπουργείο αποτελεσματικότητας, ο Μασκ προχώρησε σε ένα μπαράζ αναρτήσεων στο Χ, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του.

Αρχικά απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι η νέα αυτή κυβερνητική υπηρεσία αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία. «Απειλή για τη Δημοκρατία; Όχι, απειλή για τη γραφειοκρατία» απάντησε ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας.

Στη συνέχεια επανέφερε ένα βίντεό του στο οποίο μιλούσε για την περικοπή ομοσπονδιακών υπηρεσιών λέγοντας τότε ότι υπάρχουν περίπου 428 και γράφοντας στην ανάρτησή του «99 ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι περισσότερες από αρκετές».

99 Federal agencies is more than enough https://t.co/OmWmfEHqyv

«Ή θα κάνουμε την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική ή η Αμερική θα χρεοκοπήσει. Αυτό είναι το τελικό διακύβευμα. Θα ήθελα να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια» συνέχισε ο Μασκ.

Either we get government efficient or America goes bankrupt.

That’s what it comes down to.

Wish I were wrong, but it’s true. https://t.co/HkCEe40xc0