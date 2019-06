Ο Τραμπ κατηγορεί τους NYT για «προδοσία» - Νέες βολές στα ΜΜΕ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!», έγραψε ακόμη χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένη» τη νεοϋορκέζικη εφημερίδα και επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του σύμφωνα με τις οποίες οι δημοσιογράφοι είναι «οι εχθροί του λαού».

Οι New York Times, που δημοσιεύουν τακτικά έρευνες αρνητικές για τον Τραμπ, αποτελούν συχνό στόχο της οργής του αμερικανού προέδρου εναντίον του Τύπου.

.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!