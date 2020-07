Ο Τραμπ κατρακυλά στις δημοσκοπήσεις και επιτίθεται στους Δημοκρατικούς: «Θέλουν να ξεριζώσουν τις αμερικανικές αξίες» – Η ατάκα για τις... αγελάδες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Ο Τραμπ έφθασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι οι Δημοκρατικοί και προσωπικά ο Τζο Μπάιντεν θα απαγορεύσουν την εκτροφή βοοειδών, στο πλαίσιο κάποιου υποτιθέμενου προγράμματός της αντιπολίτευσης για την περιβαλλοντική προστασία. Προέβλεψε ακόμη, κάτι που έθεσε ως εάν να επρόκειτο για απειλή, ότι ο Μπάιντεν θα επανεντάξει τη χώρα στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, από την οποία ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ στις αρχές της θητείας του.

«Δεν θα υπάρχουν πια αγελάδες», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, μολονότι ο Μπάιντεν ουδέποτε έχει πει κάτι τέτοιο.

TRUMP: “I don’t know, I haven’t checked recently. What have they done with cows?”

“Remember? There were gonna be no more cows & no more cattle.”pic.twitter.com/t53NEKPOKu