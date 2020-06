Ο Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς για την «αυτόνομη ζώνη» του Σιάτλ

Την Παρασκευή, δικαστής στην πολιτεία της Ουάσινγκτον εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει ρητά στην αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και άλλα μέσα καταστολής .

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά χθες Παρασκευή να «τερματίσει την κατάληψη του Σιάτλ αμέσως τώρα», κλιμακώνοντας περισσότερο τη διένεξή του με τοπικούς αξιωματούχος του Δημοκρατικού κόμματος για μια ζώνη της πόλης «απαλλαγμένη» από την αστυνομία, ελεγχόμενη από διαδηλωτές, την ώρα που αμερικανικές πολιτείες και πόλεις προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις όσον αφορά την αστυνόμευση.

«Οι τρομοκράτες καίνε και λεηλατούν τις πόλεις μας και νομίζουν πως αυτό είναι απλά θαυμάσιο, ακόμα κι ο θάνατος. Πρέπει να τελειώσει η κατάληψη του Σιάτλ τώρα!», διεμήνυσε ο Τραμπ μέσω Twitter.

Seattle Mayor says, about the anarchists takeover of her city, “it is a Summer of Love”. These Liberal Dems don’t have a clue. The terrorists burn and pillage our cities, and they think it is just wonderful, even the death. Must end this Seattle takeover now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2020

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου επανήλθε στο ζήτημα μία ημέρα αφού απείλησε να διατάξει το ομοσπονδιακό κράτος να αναλάβει δράση αν η δήμαρχος του Σιάτλ και ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσινγκτον δεν «πάρουν πίσω την πόλη τώρα!», πληκτρολογώντας την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stopped IMMEDIATELY. MOVE FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον Τζέι Ίνσλι αντέτεινε σε ανάρτησή του στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πως ο Τραμπ καλά θα έκανε να μην ανακατεύεται στις υποθέσεις της βορειοδυτικής αμερικανικής πολιτείας . Η δήμαρχος του Σιάτλ Τζένι Ντέρκαν έκρινε από την πλευρά της πως εάν ο πρόεδρος διέτασσε «εισβολή» του στρατού στην πόλη, αυτό θα ήταν αντισυνταγματικό και παράνομο.

A man who is totally incapable of governing should stay out of Washington state’s business. “Stoop” tweeting. https://t.co/O6i04qmZ9v — Jay Inslee (@JayInslee) June 11, 2020

Όπως και σε δεκάδες άλλες αμερικανικές πόλεις, στο Σιάτλ ξέσπασαν ογκώδεις διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας και του ρατσισμού μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη, στην πολιτεία Μινεσότα, πριν από δύο εβδομάδες.

Αν και αρχικά είχαν σημειωθεί σε πολλές περιπτώσεις ταραχές, οι περισσότερες διαδηλώσεις είναι πλέον ειρηνικές, ενώ οι αρχές προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις στην αστυνόμευση, την ώρα που ο Τραμπ συνεχίζει να προωθεί τη «σκληρή έναντι του εγκλήματος» προσέγγιση σε ζητήματα δημόσιας ασφαλείας, πολύ συνηθισμένη από μέρους ειδικά των Ρεπουμπλικάνων.

Την Παρασκευή, δικαστής στην πολιτεία της Ουάσινγκτον εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει ρητά στην αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και άλλα μέσα καταστολής για να διαλύει ειρηνικές διαδηλώσεις, απόφαση που χαρακτηρίστηκε νίκη για τους ακτιβιστές στην περιοχή, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος KomoNews.

Έπειτα από πολυήμερες συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης στο Σιάτλ, διαδηλωτές δημιούργησαν μια «αυτόνομη ζώνη» στην πόλη, όταν η αστυνομία αποχώρησε από τμήμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο αυτοσχέδιος καταυλισμός, που περιβάλλεται από οδοφράγματα και εκτείνεται σε αρκετά τετράγωνα της πόλης, αποκαλείται CHAZ (τα αρχικά της φράσης Capitol Hill Autonomous Zone, «αυτόνομη ζώνη του λόφου του Καπιτωλίου»), σύμφωνα με την εφημερίδα Seattle Times [5].

Εκατοντάδες άνθρωποι συρρέουν εκεί για να διαδηλώσουν και να ακούσουν ομιλίες σε ειρηνικές διαδηλώσεις, εν μέσω εκκλήσεων σε πολλές περιοχές της χώρας να γίνει «αποεπένδυση» στην αστυνομία και να σταματήσει η στρατιωτικοποίησή της.

Ο Τραμπ απέρριψε τις προτάσεις περί αυτού την Πέμπτη, τονίζοντας ότι θέλει αντιθέτως να ενισχύσει τις αστυνομικές δυνάμεις. Περιέγραψε το δικό του όραμα για τη μεταρρύθμιση στην αστυνομία δίνοντας έμφαση στην καλύτερη εκπαίδευση των στελεχών της και στη δημιουργία εθνικών κανόνων για τη χρήση βίας ή την αποκλιμάκωση.

Ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε την Τετάρτη ότι ο Ρεπουμπλικάνος ενδέχεται να παρουσιάσει τις προτάσεις του τις επόμενες ημέρες, ενώ επισήμανε πως δεν πρόκειται να εγκρίνει την ευρεία μεταρρύθμιση σε ομοσπονδιακό επίπεδο που εισηγήθηκαν οι Δημοκρατικοί τη Δευτέρα για να αυξηθεί η λογοδοσία της αστυνομίας. Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο στο μεταξύ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν δικές τους πρωτοβουλίες για το ζήτημα, ενώ τοπικά κοινοβούλια, οι δημοτικές και πολιτειακές αρχές επίσης εξετάζουν διάφορα σχέδια.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο υπέγραψε και μετέτρεψε σε νόμο κείμενο που βάζει στο στόχαστρο πρακτικές που θεωρείται ότι συμβάλλουν στις καταχρήσεις από πλευράς αστυνομικών, όπως τις λαβές που προκαλούν ασφυξία, ενώ αίρει την απαγόρευση της δημοσιοποίησης του μητρώου αστυνομικών για πειθαρχικά ζητήματα.

Ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, ακτιβιστής για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, εξήρε τον Κουόμο διότι ανέβασε «τον πήχη για το πώς χειριζόμαστε την αστυνομία» και κάλεσε τους υπόλοιπους «49 κυβερνήτες πολιτειών» να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό.

Στη Μινεάπολη, όπου πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ, το δημοτικό συμβούλιο τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της πρότασης να αρχίσει μια διαδικασία που θα μεταμορφώσει το σύστημα δημόσιας ασφάλειας, παραμερίζοντας την αστυνομία. Πάντως το ψήφισμα δεν κάνει λόγο περί διάλυσης της αστυνομικής διεύθυνσης της Μινεάπολης, όπως προέβλεπε προηγούμενο.