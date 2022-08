Ο Τραμπ κομμάτιαζε έγγραφα και τα πέταγε σε τουαλέτες – Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο των ΝΥΤ

Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις του μεγιστάνα, οι φωτογραφίες δείχνουν κομματάκια εγγράφων μέσα σε δύο λεκάνες τουαλέτας, με σημειώσεις που έχουν τον χαρακτηριστικό γραφικό του χαρακτήρα.

«Ορισμένοι συνεργάτες (του κ. Τραμπ) ήταν ενήμεροι για τη συνήθειά του αυτή», είπε η κυρία Χάμπερμαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο οποίος μεταφόρτωσε το φωτογραφικό υλικό.

??FIRST on @axios: Trump’s telltale toilet … ?@maggieNYT? obtained these photos ahead of the Oct. 4 publication of her book “Confidence Man”

Source tells her pic on the left shows a White House commode

Pic on the right is from a Trump overseas trip https://t.co/6opWty4kjd