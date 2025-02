Ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Προς το παρόν ούτε το Κρεμλίνο, ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν απαντήσει σε αίτημα του Reuters που έγινε εκτός ωραρίου εργασίας να σχολιάσουν σχετικά.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ και ότι η Μόσχα περιμένει νέα από την Ουάσινγκτον ότι και αυτή είναι έτοιμη.

