Ο Τραμπ «πάγωσε» όλα τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να κλιμακώνει την πίεση που ασκεί στο Καράκας εντός των ορίων της προσπάθειάς της να αναγκάσει τον σοσιαλιστή πρόεδρο της χώρας Νικολάς Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

President Trump said the US will expand its sanctions against Venezuela to impose a total economic embargo against the country https://t.co/crlSujMM7Wpic.twitter.com/q1Psghwuft