Ο Τραμπ συμφώνησε με τους Δημοκρατικούς για προϋπολογισμό και χρέος

«Ανακοινώνω με μεγάλη ικανοποίηση ότι συνήφθη συμφωνία με τον επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ, τον επικεφαλής της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι και τον επικεφαλής της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι για έναν διετή προϋπολογισμό και για το όριο του χρέους», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter, κάνοντας λόγο για έναν «αληθινό συμβιβασμό».

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....