Ο Τραμπ τερματίζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι αναμενόταν να έχει σήμερα Κυριακή στο Καμπ Ντέιβιντ ξεχωριστές συναντήσεις με τον Αφγανό πρόεδο Ασράφ Γκάνι και με τους «κύριους ηγέτες των Ταλιμπάν».

