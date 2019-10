Ο Τριντό νικητής στις εκλογές στην Καναδά - Σχηματίζει κυβέρνηση μειοψηφίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέχρι στιγμής, οι Φιλελεύθεροι του Τριντό προηγούνται σε 145 από τις 338 εκλογικές περιφέρειες έναντι 106 των Συντηρητικών του Άντριου Σιρ, με το 18% του συνόλου των ψήφων να έχει καταμετρηθεί ως τις 05:35 [ώρα Ελλάδας], κατά τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή.

Το όριο για την εξασφάλιση πλειοψηφίας στη Βουλή των Κοινοτήτων στην Οτάβα είναι οι 170 έδρες.

