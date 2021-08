Ο τυφώνας Άιντα «σαρώνει» τη Λουιζιάνα: Ένας νεκρός - Χωρίς ρεύμα η Νέα Ορλεάνη - Κατάσταση καταστροφής κήρυξε ο Μπάιντεν

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε τη Λουιζιάνα σε κατάσταση μείζονος καταστροφής και έδωσε εντολή να διατεθεί ομοσπονδιακή βοήθεια για να στηριχθούν οι προσπάθειες αποκατάστασης των περιοχών που πλήττονται από τον τυφώνα Άιντα, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) ο Λευκός Οίκος.

Στη βοήθεια που θα διατεθεί θα συμπεριλαμβάνονται «δωρεές για την προσωρινή στέγαση ή την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν κατοικίες, χαμηλότοκα δάνεια για την κάλυψη ανασφάλιστων ζημιών σε ιδιοκτησίες και άλλα προγράμματα για να βοηθηθούν πολίτες και επιχειρήσεις να ανακάμψουν από τον αντίκτυπο της καταστροφής», εξήγησε η αμερικανική προεδρία.

Ο Άιντα έφθασε πάνω από το έδαφος όντας τυφώνας Κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη Νέα Ορλεάνη. Οι αρχές της Λουιζιάνας έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής έναν θάνατο κατοίκου, εξαιτίας πτώσης δένδρου. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο, που εξασθένισε στην Κατηγορία 2, αναμένεται να συνεχίσει να είναι τυφώνας για ώρες ακόμη και να συνεχίσει να πλήττει τη Λουιζιάνα, κατά το πιο πρόσφατο έκτακτο δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC).

Security camera footage from the Delacroix Yacht Club coming from the Delacroix back levee towards Bayou Terre Bouef. #ida#idahurricane#Category4pic.twitter.com/jDnWiyT5j4 — St. Bernard Parish (@StBGov) August 29, 2021

Η ηλεκτροδότηση σε ολόκληρη την πόλη της Νέας Ορλεάνης διακόπηκε χθες Κυριακή εξαιτίας του περάσματος του τυφώνα Άιντα από τη Λουιζιάνα, ανακοίνωσαν οι αρχές σε αυτή την πολιτεία του αμερικανικού Νότου.

Η εταιρεία Entergy «επιβεβαίωσε ότι η Νέα Ορλεάνη έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση», ανέφερε μέσω Twitter η NOLA Ready, υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, επιφορτισμένη με την προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. «Η μόνη ηλεκτροδότηση στην πόλη προέρχεται από γεννήτριες», πρόσθεσε.

5pm: Pray for Louisiana. These power lines aren’t going to last much longer. pic.twitter.com/oEQgGcaRtp — Markie Martin (@MarkieMartin) August 29, 2021

1:45pm: Remarkable wind damage already taking place on Decatur Street in the French Quarter. pic.twitter.com/xs8387Ngtx — Markie Martin (@MarkieMartin) August 29, 2021

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε ολόκληρη τη Νέα Ορλεάνη χθες Κυριακή στις 19:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα σχεδόν 700.000 πελάτες να μείνουν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Entergy.

Οι αρχές στη Λουιζιάνα εξάλλου ανακοίνωσαν έναν θάνατο που οφειλόταν στον τυφώνα Άιντα, καθώς ένας άνθρωπος χτυπήθηκε από δέντρο που ξεριζώθηκε.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC), μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, υποβάθμισε τον Άιντα στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κατηγορίας Σαφίρ-Σίμσον, προειδοποιώντας όμως πως συνεχίζει να φέρνει ισχυρούς ανέμους και ενδέχεται να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες σε τομείς της νοτιοανατολικής Λουιζιάνας.