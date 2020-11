Ο τυφώνας Βάμκο έπληξε τις Φιλιππίνες, κάτω από το νερό συνοικίες της Μανίλας - Τουλάχιστον ένας νεκρός - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters - ΒΙΝΤΕΟ: National

Οι αρχές των Φιλιππίνων προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο κατολισθήσεων και μεγάλων κυμάτων στις παράκτιες περιοχές.

Με 12 εκατομμύρια κατοίκους η Μανίλα είχε σχεδόν παραλύσει σε κάποιες συνοικίες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων. Η κατάσταση είναι δύσκολη και σε αρκετές παράκτιες περιοχές.

“Πολλές περιοχές βρίσκονται κάτω από το νερό. Έχουν γίνει πολλές κλήσεις για βοήθεια”, δήλωσε ο 53χρονος Ριζάλ Ρουέλ Σάντος, ένας συνταξιούχος υπάλληλος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

