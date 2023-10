Ο τυφώνας Κόινου «χτυπά» την Ταϊβάν: Κλειστά σχολεία, πάνω από 100 ακυρώσεις πτήσεων - ΕΙΚΟΝΕΣ

Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν χθες πως θα ακυρώνονταν πάνω από 100 πτήσεις, διεθνείς και εσωτερικού, και έκλεισαν τα σχολεία σε ορισμένους τομείς στο νότιο τμήμα της νήσου, ενόψει της έλευσης του τυφώνα Κόινου, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος που την πλήττει μέσα σε έναν μήνα.

#typhoon #koinu is back with a vengeance!! pic.twitter.com/E5Q1HcSsaP

Πάνω από 200 άνθρωποι χρειάστηκε εξάλλου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας της ανησυχίας για κατολισθήσεις στο νότιο τμήμα της νήσου.

Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει αρχικά το νότιο τμήμα της Ταϊβάν, όμως ειδικός στις προγνώσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας τόνισε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η πορεία που θα ακολουθήσει είναι αυτή τη στιγμή «αβέβαιη».

Watch live: Heavy rain and strong winds batter Taiwan's Pingtung as Typhoon Koinu set to make landfall https://t.co/emWqEc9POY