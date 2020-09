Ο τυφώνας Χάισεν πλησιάζει στην Ιαπωνία - Φέρνει πολύ ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Στις 08:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), ο Χάισεν βρισκόταν σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της νήσου Αμάμι Οσίμα, με ριπές ανέμου ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Εκτιμάται ότι το ακραίο καιρικό φαινόμενο θα πλήξει το βόρειο τμήμα της νήσου Κιούσου, μιας από τις μεγαλύτερες της Ιαπωνίας, και κατόπιν θα κινηθεί προς τη δυτική της ακτή ως το πρωί της Δευτέρας, προτού κατευθυνθεί προς τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με την ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πάνω από 200.000 κάτοικοι της Κιούσου προειδοποιήθηκαν σήμερα το πρωί να μείνουν ασφαλείς και προφυλαγμένοι από το καιρικό φαινόμενο από την πολιτική προστασία.

What could be the most powerful typhoon in decades is threatening Japan's southwest. Meteorologist Tsietsi Monare provides the latest details on Typhoon Haishen.https://t.co/2oopjJN2gjpic.twitter.com/EWldpZ7g3R