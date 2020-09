Ο τυφώνας Χάισεν πλήττει την Νότια Κορέα - Δύο νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι στο πέρασμά του από την Ιαπωνία -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η ισχύς των ριπών ανέμου επιβραδυνόταν, αλλά παρέμενε πολύ αυξημένη, με ταχύτητες μέχρι 180 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις στη Νότια Κορέα.

Εικόνες από την περιφέρεια της Μπουσάν (νοτιοανατολικά), της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους, δένδρα και φωτεινούς σηματοδότες να έχουν παρασυρθεί από τους ανέμους. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

