Ο Τζο Μπάιντεν ονόμασε τον Ρον Κλέιν μελλοντικό προσωπάρχη της προεδρίας

ΠΗΓΕΣ-ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-CNN

«Η μακρά και πολυσχιδής εμπειρία του Ρον Κλέιν και η δυνατότητά του να συνεργάζεται με ανθρώπους όλων των πολιτικών οριζόντων είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι από τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι αυτή τη στιγμή με κρίση κι ενώνουμε εκ νέου τη χώρα μας», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Την είδηση ότι ο Μπάιντεν επέλεξε τον Κλέιν για το κορυφαίο αξίωμα, αντίστοιχο με αυτό του γενικού γραμματέα της προεδρίας στη Γαλλία, δημοσίευσε πρώτη η εφημερίδα New York Times.

Breaking News: President-elect Joe Biden is said to have chosen Ron Klain to be his chief of staff.https://t.co/yJgQPhCW0W