Ο Τζόνσον έκλεισε τη Βουλή για να μην μπλοκάρoυν το Brexit - Πραξικόπημα καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Στο μεταξύ, η βασίλισσα Ελισάβετ ενέκρινε το σχέδιο του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον να αναστείλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αναφέρεται σε μια ανακοίνωση του επίσημου σώματος των συμβούλων της βασίλισσας, που είναι γνωστό ως Ιδιαίτερο Συμβούλιο του Στέμματος.

Στην ανακοίνωση επιβεβαιώνεται πως η λειτουργία του Κοινοβουλίου θα ανασταλεί κάποια ημέρα ανάμεσα στην 9η και τη 12η Σεπτεμβρίου, έως τις 14 Οκτωβρίου.

«Τη σημερινή ημέρα η Μεγαλειότητά Της παρήγγειλε στο Συμβούλιο πως το Κοινοβούλιο θα ανασταλεί σε μία ημέρα όχι νωρίτερα από τη Δευτέρα, 9η ημέρα του Σεπτεμβρίου και όχι αργότερα από την Πέμπτη, 12η ημέρα του Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 14η ημέρα του Οκτωβρίου 2019», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

“We're not going to wait until October 31 before getting on with our plans"

