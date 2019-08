Ο Τζόνσον στην περιοχή που κινδυνεύει από πλημμύρες - Επιχείρηση του στρατού στο ετοιμόρροπο φράγμα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξιωματούχοι λένε ότι το φράγμα συγκρατεί 1135 εκατομμύρια λίτρα νερού στη δεξαμενή του, που βρίσκεται πάνω από την πόλη, και κινδυνεύει να καταρρεύσει, απειλώντας ζωές.

@BorisJohnson paid a visit to #whaleyBridge to talk to crews responding to the incident and to show his support to those evacuated from their homes. It’s not every day the Prime Minister comes to town! Thanks to our police colleagues for these pictures #teamwork pic.twitter.com/oN9bsSUsfR

«Η δομική συνοχή του τοιχώματος του φράγματος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τις ζωές ανθρώπων στην περίπτωση που το φράγμα καταρρεύσει» επισήμανε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ντερμπισάιρ Κεμ Μέχμετ, σε μια συνέντευξη Τύπου.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον επισκέφθηκε την περιοχή αργά σήμερα και συναντήθηκε με στελέχη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Όπως εξήγησε η αστυνομία, ελικόπτερο Chinook της πολεμικής αεροπορίας της Βρετανίας μετέφερε 400 τόνους αμμοχάλικο στο τοίχωμα της δεξαμενής για να το ενισχύσει.

PM Boris Johnson visited rescuers and local residents at Whaley Bridge in Derbyshire, and discussed plans to reinforce the reservoir.

Follow live developments on this story here: https://t.co/a5yCLpRRLdpic.twitter.com/d15EIlVCtD