O Τζορτζ Ου. Μπους καταδικάζει τις ταραχές στην Ουάσινγκτον: Έτσι αμφισβητούνται εκλογικά αποτελέσματα σε μια μπανανία, όχι στη δημοκρατία μας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο ίδιος προσθέτει πως η βίαιη επίθεση στο Καπιτώλιο έγινε από «ανθρώπους των οποίων τα πάθη πυροδοτήθηκαν από ψεύδη και ψευδείς ελπίδες. Η ανταρσία μπορεί να κάνει σοβαρή ζημιά στο έθνος και τη φήμη μας».

BREAKING: Statement from former Pres. George W. Bush: "This is how election results are disputed in a banana republic—not our democratic republic." https://t.co/als6oDM6AZpic.twitter.com/yzYT9bSDGJ