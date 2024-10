«Ο χειρότερος εφιάλτης μου...»: Πρώην μοντέλο κατηγορεί τον Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση - Ο ρόλος του Επστάιν

Μόλις έφθασαν, ο Ντόναλντ Τραμπ την τράβηξε πάνω του, θώπευσε «τα στήθη της», τη μέση και τα οπίσθιά της, είπε. Πρόσθεσε πως πάγωσε, πως ήταν «βαθιά συγχυσμένη» γι’ αυτό που της συνέβαινε, και νομίζει ότι είδε τους δυο άνδρες να χαμογελούν ο ένας στον άλλο.

Ο χρηματομεσίτης Επστάιν, άνθρωπος με γνωριμίες και δοσοληψίες με πανίσχυρους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, είχε κατηγορηθεί και ο ίδιος για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με θύματα κορίτσια, πολλά ανήλικα· ωστόσο ο θάνατός του στη Νέα Υόρκη, που οφειλόταν σύμφωνα με τις αρχές σε αυτοκτονία, τον Αύγουστο του 2019, οδήγησε στον τερματισμό των διώξεων σε βάρος του.

Η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, δεν αντέδρασε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η εκπρόσωπός της Κάρολαϊν Λίβιτ έκανε λόγο για «ψευδή» κατηγορία από πλευράς της άλλοτε «ακτιβίστριας υπέρ του Μπαράκ Ομπάμα» που ανακοινώθηκε «από την εκστρατεία της Χάρις» ενώ δεν απομένουν ούτε δύο εβδομάδες ως την εκλογική αναμέτρηση, αναφερόμενη στην αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, την Κάμαλα Χάρις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, η Γουίλιαμς έκανε τις αποκαλύψεις για την κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης ομάδας που βαπτίστηκε «Survivors for Kamala». Πρόκειται για «συμμαχία ανθρώπων που επέζησαν από σεξουαλικές επιθέσεις» και τάσσονται υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών.

