Ο Ζελένσκι αποκάλυψε τον στόχο της εισβολής στο Κουρσκ: «Ζώνη ασφαλείας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις»

Αρχικά αναφέρθηκε στις γραμμές του μετώπου στο Τορέτσκ και στο Ποκρόβσκ. «Σε μία ημέρα έχουν υπάρξει δεκάδες επιθέσεις, αλλά οι δυνάμεις μας, οι ταξιαρχίες μας κρατάνε τις θέσεις τους», ανέφερε αρχικά.

«Σήμερα, πετύχαμε καλά και αναγκαία αποτελέσματα στην καταστροφή του ρωσικού εξοπλισμού κοντά στο Τορέτσκ. Τώρα είναι το πρωταρχικό μας καθήκον στις αμυντικές επιχειρήσεις συνολικά, να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ρωσικό πολεμικό δυναμικό», πρόσθεσε.

I received a briefing from Commander-in-Chief Syrskyi, covering the situation in the eastern part of Ukraine, operations in the Kursk region, the ‘exchange fund,’ and the equipping of our brigades, particularly the reserves, with ammunition and weapons.

In every direction, our… pic.twitter.com/sNQYb9JJ3k