O Zελένσκι είπε «ναι» στις διαπραγματεύσεις: «Θα καθήσουμε στο τραπέζι με τη Ρωσία»

«Συμφωνήσαμε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τη ρωσική χωρίς προηγούμενες προϋποθέσεις στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, στην περιοχή του ποταμού Pripyat».

«Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο ανέλαβε την ευθύνη για το γεγονός ότι την ώρα της αποχώρησης, των διαπραγματεύσεων και της επιστροφής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, όλα τα αεροπλάνα, ελικόπτερα και πύραυλοι που τοποθετήθηκαν στο έδαφος της Λευκορωσίας θα παραμείνουν στο έδαφος», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

??Ukrainian delegation heads to Gomel for negotiations with the Russian side - Interfax citing Belpresscenter

It comes after reports that Belarusian leader Lukashenko spoke to his Ukrainian counterpart in the last hour.

