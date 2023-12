Ο Ζελένσκι συζήτησε με τον πάπα Φραγκίσκο για την «ειρηνευτική φόρμουλα» του Κιέβου

«Συζητήσαμε για τις κοινές μας προσπάθειες με στόχο να θέσουμε σε εφαρμογή την ειρηνευτική φόρμουλα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Περισσότερες από 80 χώρες συμμετέχουν ήδη σε αυτήν τη διαδικασία, μέσω εκπροσώπων (των κυβερνήσεών τους). Και θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες», συμπλήρωσε.

I just had a call with @Pontifex Pope Francis.

I expressed my gratitude to His Holiness for his Christmas greetings to Ukraine and Ukrainians, as well as his wishes for a just peace for all of us.

We discussed our joint work to put Ukraine’s Peace Formula into action. Over 80… pic.twitter.com/212O8mN8dt